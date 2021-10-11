Нехватка топлива в Ливане, Китае и Индии заставила жителей обогреваться генераторами

Граждане Ливана от отсутствия тепла и света в домах спасаются генераторами. Накануне по всей стране произошла остановка электростанций и отключения света. Энергетический кризис случился после того, как из-за нехватки мазута встали две крупнейшие ТЭС в Дейр-Аммаре и Аль-Захрани.

Похожая ситуация сложилась и в Китае, где из-за схожих проблем с топливом уже приостанавливают работу мегамолов, а жителей просят не включать микроволновки и бойлеры. Дефицит электричества также произошел и в еще одной самой населенной стране планеты - Индии, где сотни миллионов граждан до сих пор находятся без света.

Столица Ливана Бейрут погрузилась во тьму. В минувшие выходные во всей стране почти сутки не было света. Не работали светофоры, не было освещения в тоннелях, погасли окна в квартирах.

«То, что происходит сейчас в Ливане, хуже, чем во времена гражданской войны. Даже тогда у нас никогда не отключали электричество. В домах была вода, а у нас - работа», - рассказывает местный житель.

К заправкам в стране выстроились многокилометровые очереди. А сегодня на одном из нефтеперерабатывающих заводов Ливана еще и вспыхнул пожар.

Глобальный топливный кризис разворачивается и в Азии. Рост цен на газ в Европе, восстановление экономики после пандемии и борьба с глобальным потеплением привели к тому, что в Индии на 63 из 135 угольных электростанций может в течение ближайших двух дней закончиться уголь, на котором до сих пор работают большинство электростанций в стране. При этом на 17 станциях уже зафиксированы нулевые запасы топлива.

В Китае, где хотя и добывают больше всего угля в мире, также не могут удовлетворить растущие запросы промышленных гигантов. Страна стоит на пороге самого жесткого энергетического кризиса с основания КНР. Нехватку электроэнергии остро испытывают в 20 из 22 китайских провинций.

Для того, чтобы покрыть дефицит, Китай покупал угол у Австралии. Но его стоимость из-за повышенного мирового спроса всего лишь за год выросла сразу в пять раз. Сейчас, когда отношения между странами испортились, импорт угля из России увеличился вдвое, но больше всего - сразу в 7 раз, - выросли поставки из США.

Китай, как известно, на сегодняшний день является мировым лидером по производству гаджетов. В них входят и сотовые телефоны, и игровые консоли, и полупроводники, которые используются в автомобилях. Некоторым предприятиям уже было выдано предписание приостановить конвейер.

«Кризиса большого не будет, возможно, будут сорваны поставки второстепенных товаров, елочных игрушек, например. Эти предприятия могут попасть под сокращение, поскольку для них производство электроники - важнее», - отметил руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

Власти КНР уже поставили задачу любой целью нарастить добычу угля. Но очевидно, что другим странам выйти из ситуации, в которой они оказались, так быстро в любом случае не удастся.