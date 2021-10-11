В Ливане взорвался один из танкеров нефтехранилища в Захрани

На нефтеперерабатывающем заводе в Аль-Захрани в Ливане начался пожар на одной из нефтяных вышек. По словам очевидцев, которые публикуют видеоролики с места происшествия в Twitter, танкер с нефтью воспламенился после взрыва.

Одна из нефтяных установок полыхала клубами огня, дым от которых распространялся по всей южной части Ливана. Как сообщил ливанский телеканал Al Jadeed, пожар охватил резервуар №702. По словам министра энергетики страны, пожар возник при перекачке бензина рабочими из одного резервуара в другой.

В Министерстве гражданской обороны Ливана уточнили, что в резервуаре находилось около 300 тысяч литров топлива.

На данный момент вышка уже потушена. Работа пожарных заняла около трех часов. Известно, что сгорело почти 250 тысяч литров бензина, предназначавшегося для ливанских военных. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.