Новая «теория заговора»: почему в США обсуждают переводчицу Путина и его кашель
Внешность сотрудницы российского МИДа, которая присутствовала на этих переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа не на шутку взволновала американские СМИ. В Америке сейчас всерьез обсуждают новую «теорию заговора», которая возникла в головах журналистов после выхода книги мемуаров бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Стэфани Гришэм.
Уволенная из Белого дома сотрудница в ней, в частности, пишет, что Владимир Путин специально взял красивую переводчицу на встречу с американским лидером, чтобы отвлечь внимание Трампа от переговоров. В свою очередь сам Трамп в книге показан человеком вспыльчивым, агрессивным и очень токсичным. И хотя Трамп уже и сам почти год как ушел из Белого дома, истории про его связи с Россией не теряют популярности. Уже на стадии предпродажи мемуары с вываленным грязным бельем стали бестселлером №1 в США.