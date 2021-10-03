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Новая «теория заговора»: почему в США обсуждают переводчицу Путина и его кашель

Валентина Пескова
19:53 03.10.2021
Необычные обвинения выдвинула бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа, выпустив книгу своих мемуаров после увольнения из Белого дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Внешность сотрудницы российского МИДа, которая присутствовала на этих переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа не на шутку взволновала американские СМИ. В Америке сейчас всерьез обсуждают новую «теорию заговора», которая возникла в головах журналистов после выхода книги мемуаров бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Стэфани Гришэм.

Уволенная из Белого дома сотрудница в ней, в частности, пишет, что Владимир Путин специально взял красивую переводчицу на встречу с американским лидером, чтобы отвлечь внимание Трампа от переговоров. В свою очередь сам Трамп в книге показан человеком вспыльчивым, агрессивным и очень токсичным. И хотя Трамп уже и сам почти год как ушел из Белого дома, истории про его связи с Россией не теряют популярности. Уже на стадии предпродажи мемуары с вываленным грязным бельем стали бестселлером №1 в США.

© White House, Flickr.com, Globallookpress

Купить книгу можно будет с 5 октября, но отрывки уже сейчас опубликованы в американских СМИ и разобраны на цитаты. Некоторые заявления в этой книге - скандальные, некоторые - смешные, а некоторые - практически провокационные. Вот к примеру, как в книге описана встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке.

«Трамп наклонился к Путину и сказал: "О'кей, я буду жесток несколько минут перед камерами, но когда они уйдут, мы нормально поговорим. Ну вы понимаете"», - приводит цитату экс-президента США автор.

Пищи для охотников за жареными новостями тут и правда немало. Еще один любопытный пассаж: по словам автора книги, во время все той же встречи в Осаке, администрация США заподозрила Путина в давлении на американского коллегу. По мнению американцев, в качестве «оружия устрашения» Путин использовал кашель.

Как считает бывшая пресс-секретарь президента, Путин, казалось, нарочно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. Вероятно, думает автор, он пытался спровоцировать Трампа на хорошо известную его фобию президента США - боязнь микробов.

Судя по книге, рука Кремля американским политикам чудилась буквально везде. Комментируя сказки о коварной российской агрессии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что книгу нельзя принимать всерьез. А к подбору переводчиков для переговоров Кремль вообще никакого отношения не имеет.

Подробнее о домыслах американской прессы смотрите в сюжете Анны Козловой в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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