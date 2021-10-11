Путин призвал продвигать агропромышленные технологии РФ на международном рынке

Президент России Владимир Путин призвал продвигать на международном рынке российские агропромышленные технологии. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по развитию агропромышленного комплекса. Путин отметил, что у страны имеются все возможности для насыщения как внутреннего так и мирового рынка.

«Концентрация финансовых, научных ресурсов, производственного потенциала агробизнеса, четкие планы реализации проектов позволят эффективно решать сложнейшие задачи в сфере продовольственной безопасности. Наращивать производство экологически чистых продуктов питания. У наших производителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире. Это происходит уже сегодня по целому ряду направлений», - заявил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия сохраняет высокие темпы сбора урожая, несмотря на сложное засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию в стране. Глава государства отметил, что это стало возможным благодаря эффективной работе аграриев в последние годы.