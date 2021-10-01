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Глава ФСВТС Шугаев спрогнозировал для России 10% мирового рынка БПЛА

Егор Левин
11:55 01.10.2021
Одно из основных предложений РФ, беспилотник «Орион-Э», вызывает в мире большой интерес.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Эра беспилотников уже началась. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Так в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» он ответил на вопрос о том, насколько масштабны планы России на мировом рынке.

«В среднесрочной перспективе 10% мы точно займем. Не за горами то время, когда мы абсолютно точно потесним основных конкурентов в этой области, а именно США, Израиль, Турцию. Почему? Потому что у нас конструкторы на предприятиях на месте не сидят, мысль работает, и нам в ближайшей перспективе есть что предложить», - заявил Шугаев.

Он также отметил, что одно из основных предложений России на рынке - беспилотник «Орион-Э», который вызывает в мире большой интерес. По словам главы ФСВТС, на форуме «Армия-2021» его презентовали представителям более чем 20 государств.

«Все проявляют к нему большой интерес», - сказал Шугаев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что число беспилотников в армии РФ в 2021 году превысит 2 000 единиц. Глава Минобороны отметил, что в ведомстве утвердили единый подход к БПЛА. В войска, по его словам, поставляются серийные комплексы.

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