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В Махачкале ученик школы убил сверстника ножом

Кира Карон
12:30 11.10.2021
По словам руководителя пресс-службы МВД Дагестана, пострадавший скончался в больнице.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение сверстнику. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

«Они одноклассники, оба ученики девятого класса 51-й школы. Между ними произошел словесный конфликт. Один из школьников достал нож и ударил другого в грудную клетку. Это было одно ножевое ранение, но, к сожалению, очень точечное. Мальчик был экстренно госпитализирован, но в больнице скончался», - сказала Гариева.

На данный момент, по словам Гариевой, напавшего доставили в Кировский район отдела полиции. Она добавила, что, по словам подростка, доставленного в отдел полиции, ранее конфликтов между одноклассниками не было. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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