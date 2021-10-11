В стране и мире В Махачкале ученик школы убил сверстника ножом Кира Карон По словам руководителя пресс-службы МВД Дагестана, пострадавший скончался в больнице. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение сверстнику. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. «Они одноклассники, оба ученики девятого класса 51-й школы. Между ними произошел словесный конфликт. Один из школьников достал нож и ударил другого в грудную клетку. Это было одно ножевое ранение, но, к сожалению, очень точечное. Мальчик был экстренно госпитализирован, но в больнице скончался», - сказала Гариева. На данный момент, по словам Гариевой, напавшего доставили в Кировский район отдела полиции. Она добавила, что, по словам подростка, доставленного в отдел полиции, ранее конфликтов между одноклассниками не было. Все обстоятельства произошедшего выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика