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США исключили часть россиян из санкционных списков в обмен на визит Нуланд в Москву

Ян Брацкий
16:35 10.10.2021
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд с 2019 года находится в черных списках Москвы и ей запрещен въезд в Россию.
США исключили часть россиян из санкционных списков в обмен на визит Нуланд в Москву
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Часть россиян из санкционного списка США была исключена из него в обмен на согласие на визит заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Нуланд с 2019 года находится в черных списках, ей запрещен въезд в Россию.

«Это было их желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», - сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

О визите заместителя госсекретаря США стало известно накануне. Она прибывает 11 октября. Программа визита довольная насыщенная. Запланированы переговоры с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, обсуждение двусторонних отношений, международных и региональных проблем.

К 1 августа Вашингтон привел численный состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российской стороны. В частности, Белый дом не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих стран.

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