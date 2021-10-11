Московское «Динамо» завоевало Суперкубок России по волейболу

Волейболисты московского «Динамо» победили петербургский «Зенит» в финальном матче за Суперкубок России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо». Матч за Суперкубок прошел в рамках второго тура чемпионата страны.

В прошлом сезоне «Динамо» выиграло чемпионат и Кубок России, а петербургская команда стала серебряным призером обоих турниров.

Ранее сборная России по волейболу проиграла команде Польши в четвертьфинале ЧЕ 3:0 в пользу хозяев.