Начальник парашютной службы объяснил, как выжили спортсмены при крушении самолета L-410

После сообщения об аварийной посадке находящиеся на борту самолета L-410 сделали все необходимое для обеспечения безопасности. В ином случае при падении могли погибнуть все, кто находился на борту. Об этом рассказал начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергей Филатов.

«Все было организовано, ребята все опытные, достаточно долго занимаются парашютным спортом. Есть мастера спорта. Все были готовы к аварийной посадке - в ином случае выживших не было бы», - рассказал начальник.

По словам Сергея, рассадка парашютистов обусловлена порядком выхода из самолета. Первыми обычно совершают прыжок опытные парашютисты, за ними идут инструкторы в тандеме. Поэтому среди выживших оказались именно спортсмены, которые находились ближе к хвосту самолета.

«Люди сделали все правильно - были даны команды при аварийно посадке. Выпускающий тоже отработал правильно - так должно быть», - отметил Сергей.

Трагедия с самолетом L-410 произошла в Татарстане. В результате крушения воздушное судно разломилось напополам, а переднюю часть от удара расплющило. На борту самолета находились 22 человека. Шестерым удалось выжить.