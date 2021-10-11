В Кремле не поддержали идею штрафов за отказ от вакцинации

В Кремле считают «нереальной» идею ввести штрафы за отказ пройти вакцинацию от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта идея противоречит социальному характеру государства.

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера - президент Путин», - заявил Песков журналистам.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев в эфире радио «Говорит Москва» высказал идею о ежемесячных штрафах в отношении людей, которые по какой-либо причине отказываются от прививки. Он сравнил свою идею с акцизами на алкоголь и табак, которые являются своеобразным «штрафом за вредные привычки».

В настоящее время КоАП пока не предусматривает наказания граждан за отказ от вакцинации. Летом было опубликовано постановление правительства об обязательной вакцинации сотрудников - в случае нарушения к административной ответственности могут быть привлечены индивидуальные предприниматели и организации.