Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России выявили 28 647 новых случаев заражения COVID-19

Виктория Ивашечкина
11:42 10.10.2021
За все время пандемии в РФ было зарегистрировано 7 775 365 случаев заболевания.
В России выявили 28 647 новых случаев заражения COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

В Оперштабе сообщили, что число случаев коронавируса в России за последние сутки выросло на 28 647, до 7 775 365 человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 647 в 85 регионах, выявлено активно 2421 (8,5%) без клинических проявлений», - сказано в сообщении.

За все время пандемии в стране было зарегистрировано 7 775 365 случаев заболевания.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается крайне напряженной.

По его словам, в данный момент в лечебных учреждениях страны находится более миллиона пациентов с COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.