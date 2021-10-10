В России выявили 28 647 новых случаев заражения COVID-19

В Оперштабе сообщили, что число случаев коронавируса в России за последние сутки выросло на 28 647, до 7 775 365 человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 647 в 85 регионах, выявлено активно 2421 (8,5%) без клинических проявлений», - сказано в сообщении.

За все время пандемии в стране было зарегистрировано 7 775 365 случаев заболевания.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается крайне напряженной.

По его словам, в данный момент в лечебных учреждениях страны находится более миллиона пациентов с COVID-19.