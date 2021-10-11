В Сиднее отменили 100-дневный локдаун

Власти Австралии приняли решение снять в Сиднее коронавирусные ограничения, которые действовали на протяжении более 100 дней. Новые правила запрещали походы в гости, посещения заведений и путешествия на расстояние более пяти километров от места жительства. Отмечается, что ограничения смягчались для людей, прошедших вакцинацию.

«Это были тяжелые 100 дней. Но люди, которые прошли вакцинацию, сделали возможным снятие ограничений», - заявил каналу BBC премьер-министр страны Доминик Перроттет.

Отмечается, что решение об отмене локдауна принято после того, как 70% жителей штата Новый Южный Уэльс прошли полную вакцинацию. На данный момент уже 90% жителей получили первую дозу препарата.

После отмены ограничений в барах и магазинах Сиднея образовались огромные очереди. Многие австралийцы отмечают возможность вновь увидеться с родными. Также очереди образовались в парикмахерских и салонах красоты.

Ранее в столице Австралии был введен полный локдаун. Канберру закрыли из-за одного нового случая заболевания коронавирусом.