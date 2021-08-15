Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Шутки кончились: как изменилась борьба разных стран с третьей волной COVID-19

Диана Сирази
22:07 15.08.2021
В середине июля в ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Россия запустила «Спутник V» год назад. Первая на планете вакцина от коронавируса появилась в самый критический момент, когда пандемия нарастала и никто в мире не знал, как с ней бороться. Разработчики – Министерство обороны совместно с учеными института имени Гамалеи. Военнослужащих-добровольцев, среди которых и было несколько женщин, прошли десятки медкомиссий и заехали в 48-ой Центральный Научно-исследовательский институт Минобороны. Там, в течение шести недель, их ждала полная изоляция и круглосуточное наблюдение врачей. Уже в июле, спустя месяц после введения известные результаты испытаний – высокий титр антител, безопасность и никаких побочных эффектов. И уже в августе о медицинском прорыве - сообщил президент России Владимир Путин.

Как отмечает директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина сейчас производится минимум на четырех предприятиях в нашей стране. Независимо от места производства, контроль осуществляется в структурах Росздравнадзора и институте имени Гамалеи по 12 параметрам.  Препарат полностью безопасен и эффективен, подчеркнул он.

В авторитетном журнале Lancet одна за другой выходят статьи, которые только подтверждали успех российской вакцины – доказанная эффективность «Спутник V»  - 92%. Сейчас эти цифры еще выше – 97%. После российского препарата нет ни тромбов, как в случае с AstraZeneca, ни летальных исходов, как после Pfizer. Сейчас российской вакциной прививают по всему миру: в Бразилии, Словакии, Венгрии, всего – в 69 странах.

«Медицинское сообщество получило эффективное оружие в борьбе с пандемией, с новой коронавирусной инфекцией. И вакцина от COVID признана международным сообществом. Те публикации, которые вышли, в том числе в медицинских журналах, результаты третьей фазы, говорят о том, что вакцина эффективна и с высоким процентом безопасности», – сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Успех «Спутник V» – не случайность и появился препарат не внезапно, не вдруг. Многие не знают, но весной 2020 года российские ученые начинали не с нуля – корни успеха в давней школе нашей военной медицины. У нас уже был колоссальный опыт разработки вакцин от многих опасных вирусов. Например, лихорадки Эбола, Ближневосточного респираторного синдрома, MERS.  Именно эти давние, наработки советского периода и помогли так быстро найти управу на коронавирус. Однако летом 2021 года людей приходилось уговаривать пойти привиться и защитить себя. А когда весной к нам пришел новый индийский штамм «дельта», одинаково беспощадный и к молодым, и пожилым, – про уговоры пришлось забыть. Настал час действовать жестко.

В Москве прививки стали обязательными для сотрудников сферы услуг, госслужащих, таксистов, врачей, учителей.  В кафе и рестораны перестали пускать без QR-кода. В больницах стремительно заканчивались места и столица вновь оказалась на грани локдауна. И только тогда наши люди поняли, что шутки кончились. В прививочных пунктах выстроились очереди. Кто добровольно, кто вынуждено – но результат не заставил себя ждать.

И вроде бы новое короновирусное пике пройдено, но расслабляться - рано. По стране сейчас фиксируют в среднем 20 тысяч новых случаев в день. Обновлен рекорд смертности. В четверг и пятницу от COVID-19 в России умерли 800 человек. Владимир Путин дает указание местным властям взять вакцинацию от коронавируса под личный контроль.

Москва, с самого начала пандемии, традиционно первая принимает на себя удар коронавируса, но и первая выходит на плато. Вот и сейчас, после волны  шатама «дельта», мэр Сергей Собянин принял решение снять часть самых жестких ограничительных мер. С пятницы, 13 августа, отменяется удаленка, можно не измерять температуру сотрудникам, также не нужны регулярные ПЦР-тесты. Масочный режим и дистанция – сохраняются.

«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек – минимальное количество с начала апреля», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь главный вызов – это осень, время традиционных простудных заболеваний и массового возвращения людей из отпусков. И обрушится ли на нас новая уже четвертая волна COVID-19, зависит только от нас. Тем более и медики предупреждают о том, что в мире обнаружен еще один штамм – «йота». Он более непредсказуемый, еще более смертельный и пока совершенно не изученный.

До России «йота» пока не добрался, но уже известно, что отечественные прививки и «Спутник V», в первую очередь, справятся и с ним. Коронавирус мутирует, приспосабливается и помогают ему в этом именно ковид-диссиденты – те, кто не хочет прививаться. Их организм для вируса – питательная среда и, пожив в одном человек, попадая к другому, коронавирус приобретает все новые черты и особенности. И все это в масштабах планеты. 

«В конце концов, появится мутация, в отношении которой вакцина будет неэффективна. Чем дольше вирус циркулирует, тем больше он мутирует, тем вероятность появления такого штамма выше. Поэтому наша задача сейчас – не допустить это», – сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

После того, как на прошлой неделе, в печально известном Ухане было выявлено девять новых случаев COVID-19 – на тестирование отправили все двенадцатимиллионное население города.  Крупнейший порт страны также частично был закрыт всего из-за единичного случая заражения.

В столице Австралии также полный локдаун. Канберру закрыли на неделю всего из-за одного нового случая заболевания коронавирусом.

В тоже время в Лондоне – вновь беспорядки. Антипрививочники штурмуют офис BBC, в эфире которого объявили о новых ограничениях. Здесь протестуют против ковидных паспортов и вакцинации детей.

Во Франции с этой недели едва ли не главный документ – санитарный паспорт. В нем – информация либо о вакцинации, либо о перенесенном заболевании. Без пропуска закрыты двери в рестораны, кинотеатры, музеи и торговые центры. Ограничения вводили резко и без сантиментов. Протесты в стране не стихают уже четыре недели.

В европейском интернет пространстве появилась новая «мода» – поиск зараженных людей, чтобы подцепить вирус и переболеть, лишь бы не делать укол.

Житель английского Кардиффа Фрэнсис Гонсалвеш уже несколько недель оплакивает свою семью. От COVID-19 у него один за другим умерли мать, отец и младший брат. Все они до последнего отказываясь от вакцинации. Осознание произошедшего, как обычно это бывает, пришло слишком поздно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:14 В стране и мире
Видео
Посол РФ в Кабуле завтра проведет встречу с представителями «Талибана»*
20:44 Армия
Видео
Мощь двух держав: как прошли масштабные российско-китайские учения «Сибу/Взаимодействие-2021»
19:04 В стране и мире
СМИ: правительство Афганистана не подтверждает данных о взятии талибами* президентского дворца в Кабуле
20:06 В стране и мире
Видео
«Хорошая ревизия общества»: как белорусская власть спустя год оценивает протесты в республике
18:00 В стране и мире
Видео
Десятки отелей оказались повреждены из-за непогоды в Анапе
Популярное
Врач рассказала, удастся ли МакSим восстановить голос после затяжной комы
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Назван способ проверки правильного начисления пенсии
Видео
Ароматерапевт назвала главные принципы лечения эфирными маслами
Видео
«Взяли и просверлили дырку»: космонавт заявил о бесполезности поисков виновного в ЧП на МКС
Врач назвал симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.