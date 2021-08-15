Шутки кончились: как изменилась борьба разных стран с третьей волной COVID-19

Россия запустила «Спутник V» год назад. Первая на планете вакцина от коронавируса появилась в самый критический момент, когда пандемия нарастала и никто в мире не знал, как с ней бороться. Разработчики – Министерство обороны совместно с учеными института имени Гамалеи. Военнослужащих-добровольцев, среди которых и было несколько женщин, прошли десятки медкомиссий и заехали в 48-ой Центральный Научно-исследовательский институт Минобороны. Там, в течение шести недель, их ждала полная изоляция и круглосуточное наблюдение врачей. Уже в июле, спустя месяц после введения известные результаты испытаний – высокий титр антител, безопасность и никаких побочных эффектов. И уже в августе о медицинском прорыве - сообщил президент России Владимир Путин.

Как отмечает директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина сейчас производится минимум на четырех предприятиях в нашей стране. Независимо от места производства, контроль осуществляется в структурах Росздравнадзора и институте имени Гамалеи по 12 параметрам. Препарат полностью безопасен и эффективен, подчеркнул он.

В авторитетном журнале Lancet одна за другой выходят статьи, которые только подтверждали успех российской вакцины – доказанная эффективность «Спутник V» - 92%. Сейчас эти цифры еще выше – 97%. После российского препарата нет ни тромбов, как в случае с AstraZeneca, ни летальных исходов, как после Pfizer. Сейчас российской вакциной прививают по всему миру: в Бразилии, Словакии, Венгрии, всего – в 69 странах.

«Медицинское сообщество получило эффективное оружие в борьбе с пандемией, с новой коронавирусной инфекцией. И вакцина от COVID признана международным сообществом. Те публикации, которые вышли, в том числе в медицинских журналах, результаты третьей фазы, говорят о том, что вакцина эффективна и с высоким процентом безопасности», – сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Успех «Спутник V» – не случайность и появился препарат не внезапно, не вдруг. Многие не знают, но весной 2020 года российские ученые начинали не с нуля – корни успеха в давней школе нашей военной медицины. У нас уже был колоссальный опыт разработки вакцин от многих опасных вирусов. Например, лихорадки Эбола, Ближневосточного респираторного синдрома, MERS. Именно эти давние, наработки советского периода и помогли так быстро найти управу на коронавирус. Однако летом 2021 года людей приходилось уговаривать пойти привиться и защитить себя. А когда весной к нам пришел новый индийский штамм «дельта», одинаково беспощадный и к молодым, и пожилым, – про уговоры пришлось забыть. Настал час действовать жестко.

В Москве прививки стали обязательными для сотрудников сферы услуг, госслужащих, таксистов, врачей, учителей. В кафе и рестораны перестали пускать без QR-кода. В больницах стремительно заканчивались места и столица вновь оказалась на грани локдауна. И только тогда наши люди поняли, что шутки кончились. В прививочных пунктах выстроились очереди. Кто добровольно, кто вынуждено – но результат не заставил себя ждать.

И вроде бы новое короновирусное пике пройдено, но расслабляться - рано. По стране сейчас фиксируют в среднем 20 тысяч новых случаев в день. Обновлен рекорд смертности. В четверг и пятницу от COVID-19 в России умерли 800 человек. Владимир Путин дает указание местным властям взять вакцинацию от коронавируса под личный контроль.

Москва, с самого начала пандемии, традиционно первая принимает на себя удар коронавируса, но и первая выходит на плато. Вот и сейчас, после волны шатама «дельта», мэр Сергей Собянин принял решение снять часть самых жестких ограничительных мер. С пятницы, 13 августа, отменяется удаленка, можно не измерять температуру сотрудникам, также не нужны регулярные ПЦР-тесты. Масочный режим и дистанция – сохраняются.

«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тысяч коек – минимальное количество с начала апреля», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь главный вызов – это осень, время традиционных простудных заболеваний и массового возвращения людей из отпусков. И обрушится ли на нас новая уже четвертая волна COVID-19, зависит только от нас. Тем более и медики предупреждают о том, что в мире обнаружен еще один штамм – «йота». Он более непредсказуемый, еще более смертельный и пока совершенно не изученный.

До России «йота» пока не добрался, но уже известно, что отечественные прививки и «Спутник V», в первую очередь, справятся и с ним. Коронавирус мутирует, приспосабливается и помогают ему в этом именно ковид-диссиденты – те, кто не хочет прививаться. Их организм для вируса – питательная среда и, пожив в одном человек, попадая к другому, коронавирус приобретает все новые черты и особенности. И все это в масштабах планеты.

«В конце концов, появится мутация, в отношении которой вакцина будет неэффективна. Чем дольше вирус циркулирует, тем больше он мутирует, тем вероятность появления такого штамма выше. Поэтому наша задача сейчас – не допустить это», – сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

После того, как на прошлой неделе, в печально известном Ухане было выявлено девять новых случаев COVID-19 – на тестирование отправили все двенадцатимиллионное население города. Крупнейший порт страны также частично был закрыт всего из-за единичного случая заражения.

В столице Австралии также полный локдаун. Канберру закрыли на неделю всего из-за одного нового случая заболевания коронавирусом.

В тоже время в Лондоне – вновь беспорядки. Антипрививочники штурмуют офис BBC, в эфире которого объявили о новых ограничениях. Здесь протестуют против ковидных паспортов и вакцинации детей.

Во Франции с этой недели едва ли не главный документ – санитарный паспорт. В нем – информация либо о вакцинации, либо о перенесенном заболевании. Без пропуска закрыты двери в рестораны, кинотеатры, музеи и торговые центры. Ограничения вводили резко и без сантиментов. Протесты в стране не стихают уже четыре недели.

В европейском интернет пространстве появилась новая «мода» – поиск зараженных людей, чтобы подцепить вирус и переболеть, лишь бы не делать укол.

Житель английского Кардиффа Фрэнсис Гонсалвеш уже несколько недель оплакивает свою семью. От COVID-19 у него один за другим умерли мать, отец и младший брат. Все они до последнего отказываясь от вакцинации. Осознание произошедшего, как обычно это бывает, пришло слишком поздно.