Дезинфектор Антон Котов переведен под домашний арест

Суд принял решение перевести дезинфектора Антона Котова под домашний арест. Он подозревается в халатности при работе - по версии следствия, Котов проводил дезинфекцию арбузов, от употребления которых впоследствии скончались две женщины. О решении судьи сообщил адвокат Андрей Сергеев.

«Были долгие перипетии между защитой и следствием, но в итоге судья принял решение об изменении меры пресечения на домашний арест на время проведения предварительного расследования. Котов будет жить вместе с женой и дочерью», - сообщил адвокат.

Руководитель «Областного центра дезинфекции» Дмитрий Кутьев утверждает, что Котов проводил работу с соблюдением всех требований безопасности. По словам руководителя, имеются доказательства отравления еще нескольких жителей дома на улице Совхозная, которые никак не связаны с покупкой арбузов в магазине, где работал Котов.