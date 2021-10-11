Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дезинфектор Антон Котов переведен под домашний арест

Алексей Курильченко
10:30 11.10.2021
На время предварительного расследования Котов будет находиться дома вместе с семьей.
Дезинфектор Антон Котов переведен под домашний арест
© Фото: Пресс-служба Пресненского суда, РИА Новости
Читайте нас на:

Суд принял решение перевести дезинфектора Антона Котова под домашний арест. Он подозревается в халатности при работе - по версии следствия, Котов проводил дезинфекцию арбузов, от употребления которых впоследствии скончались две женщины. О решении судьи сообщил адвокат Андрей Сергеев.

«Были долгие перипетии между защитой и следствием, но в итоге судья принял решение об изменении меры пресечения на домашний арест на время проведения предварительного расследования. Котов будет жить вместе с женой и дочерью», - сообщил адвокат.

Руководитель «Областного центра дезинфекции» Дмитрий Кутьев утверждает, что Котов проводил работу с соблюдением всех требований безопасности. По словам руководителя, имеются доказательства отравления еще нескольких жителей дома на улице Совхозная, которые никак не связаны с покупкой арбузов в магазине, где работал Котов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.