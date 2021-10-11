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Брат пострадавшего при крушении L-410 заявил, что самолет задел крылом «Газель»

Анна Берестовая
00:46 11.10.2021
Родственник находившегося на борту L-410 мужчины, выжившего при крушении самолета, поделился информацией о случившемся.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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При крушении в Татарстане самолет L-410 якобы мог задеть крылом располагавшуюся недалеко от взлетной полосы «Газель», из-за чего траектория движения воздушного судна изменилась. Такой информацией поделился со «Звездой» брат одного из выживших после катастрофы пассажиров Вадима Фахрутдинова.

Самому родственнику пострадавшего, по его словам, сведения о происшествии рассказали передал один из судмедэкспертов, работающих на месте аварии.

«Он там был, все это видел. Крылом [самолет] задел газельку, когда падал. Его развернуло и он боком - в забор», - указал мужчина.

Брат пассажира L-410 отметил, что столкновение с автомобилем будто бы произошло, потому что во время попытки приземления самолет не успел добраться до взлетной полосы перед падением. Как объяснили мужчине, согласно неподтвержденной информации, во время полета один из двигателей воздушного судна отказал, после чего экипаж принял решение вернуться обратно на взлетную полосу, однако сделать это не удалось.

«Он не долетел до взлетной полосы. Он летел уже, у него один двигатель отказал, и он решил обратно полететь - на взлетную полосу, чтобы сесть», - уточнил родственник пострадавшего Вадима Фахрутдинова.

Ранее сообщалось, что при крушении легкомоторного самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек. Еще шестеро пострадали в результате случившегося и были госпитализированы.

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