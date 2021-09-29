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Тактический десант уничтожил группы «диверсантов» на учениях «Селенга-2021» в Монголии

Кира Тило
05:01 29.09.2021
В Монголии тактический десант уничтожил условных диверсантов в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На международном российско-монгольском учении «Селенга-2021», которое проходит на полигоне Дойтын Ам в Монголии, военнослужащие мотострелкового подразделения Восточного военного округа и военнослужащие ВС Монголии совместными рейдовыми действиями уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника в труднодоступной местности.

В ходе практической части учения российские и монгольские разведчики на вертолетах МИ-8АМТШ «Терминатор» были доставлены в заданный район, где вступили в бой с превосходящими силами «противника», отработали задачи по отходу своих подразделений и совершили марш-бросок к месту сбора. При выполнении учебно-боевых задач особое внимание было уделено отработке слаженности действий разведывательных групп в условиях незнакомой местности и маскировке.

Стоит отметить, что высадка десанта является одним из самых сложных элементов проведения контртеррористической операции, которые отрабатываются российско-монгольской группировкой войск на учении «Селенга-2021».

Помимо этого, танковые, мотострелковые, артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы, уничтожив мишени, имитирующие бронетехнику условного противника на различных расстояниях. В свою очередь подразделения ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты «противника».

В текущем году в международном учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, и подразделения вооруженных сил Монголии общей численностью около 1,5 тысяч человек личного состава и более 200 единиц военной техники.

Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов современного боя выполняют задачи поиска, блокирования и уничтожения вооруженных формирований условных террористов.

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