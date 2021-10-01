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Просто наказали: Раппопорт рассказал, как «Спартаку» удалось победить «Наполи»

Елизавета Потейчук
10:28 01.10.2021
Футбольный эксперт и экс-главный тренер «Зенита» Раппопорт прокомментировал «Звезде» победный матч «Спартака» над «Наполи», выразив мнение, что российский клуб показал командную игру, поэтому его победа была ожидаема.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alessandro Garofalo, LaPresse, Globallookpress
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт высказал свое экспертное мнение по поводу победы «Спартака» над «Наполи» в матче Лиги Европы. По его словам, российская команда показала такой футбол, который от нее ждали. Из-за небрежной игры, говорит Раппопорт, итальянцы были наказаны, в частности, безукоризненно исполненными контратаками «Спартака».

«Скорее всего, у "Наполи" произошла недооценка противника. После их сильных игр на чемпионате Италии, видимо, они не очень настраивались на "Спартак". "Спартак" выбрал правильную тактику игры на безукоризненно исполненных контратаках», - рассказал бывший тренер «Зенита» в беседе со «Звездой».

Борис Раппопорт выразил надежду, что победа российского клуба в матче вдохновит футболистов на то, чтобы играть уже на совсем другом уровне. Игра с «Наполи», по его мнению, может стать толчком для «Спартака», который исправит их нынешнее положение.

«Эта игра может быть толчком, чтобы исправить ту ситуацию, в которой они оказались, потому что понятно, что на чемпионате России "Спартак" играл неудачно. Команда была не готова по некоторым психологическим факторам, а не потому, что она была слабее многих», - считает Раппопорт.

В игре второго тура матча Лиги Европы «Спартак» одержал победу над итальянской командой «Наполи». Игра, проходившая в Неаполе, закончилась со счетом 3:2 в пользу российских футболистов.

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