Просто наказали: Раппопорт рассказал, как «Спартаку» удалось победить «Наполи»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт высказал свое экспертное мнение по поводу победы «Спартака» над «Наполи» в матче Лиги Европы. По его словам, российская команда показала такой футбол, который от нее ждали. Из-за небрежной игры, говорит Раппопорт, итальянцы были наказаны, в частности, безукоризненно исполненными контратаками «Спартака».

«Скорее всего, у "Наполи" произошла недооценка противника. После их сильных игр на чемпионате Италии, видимо, они не очень настраивались на "Спартак". "Спартак" выбрал правильную тактику игры на безукоризненно исполненных контратаках», - рассказал бывший тренер «Зенита» в беседе со «Звездой».

Борис Раппопорт выразил надежду, что победа российского клуба в матче вдохновит футболистов на то, чтобы играть уже на совсем другом уровне. Игра с «Наполи», по его мнению, может стать толчком для «Спартака», который исправит их нынешнее положение.

«Эта игра может быть толчком, чтобы исправить ту ситуацию, в которой они оказались, потому что понятно, что на чемпионате России "Спартак" играл неудачно. Команда была не готова по некоторым психологическим факторам, а не потому, что она была слабее многих», - считает Раппопорт.

В игре второго тура матча Лиги Европы «Спартак» одержал победу над итальянской командой «Наполи». Игра, проходившая в Неаполе, закончилась со счетом 3:2 в пользу российских футболистов.