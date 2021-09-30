Спорт «Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы Анна Берестовая Российский футбольный клуб выиграл в матче Лиги Европы с итальянцами. © Фото: Alessandro Garofalo LaPresse Globallookpress Читайте нас на: Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в игре второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоялся в Неаполе и окончился со счетом 3:2. Автором первого гола встречи стал полузащитник итальянцев Элиф Элмас, забивший на 12-й секунде игры. Второй мяч для «Наполи» забил Виктор Осимхен. Россиянам три гола принесли удары Квинси Промеса и Михаила Игнатова. Благодаря победе в прошедшем матче «Спартак», ранее уступивший в первом туре Лиги польскому клубу «Легия», получил три очка и поднялся на второе место турнирной таблицы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика