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«Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы

Анна Берестовая
21:52 30.09.2021
Российский футбольный клуб выиграл в матче Лиги Европы с итальянцами.
«Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы
© Фото: Alessandro Garofalo LaPresse Globallookpress
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Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в игре второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоялся в Неаполе и окончился со счетом 3:2.

Автором первого гола встречи стал полузащитник итальянцев Элиф Элмас, забивший на 12-й секунде игры. Второй мяч для «Наполи» забил Виктор Осимхен.

Россиянам три гола принесли удары Квинси Промеса и Михаила Игнатова. Благодаря победе в прошедшем матче «Спартак», ранее уступивший в первом туре Лиги польскому клубу «Легия», получил три очка и поднялся на второе место турнирной таблицы.

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