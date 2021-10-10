Врач рассказал, что влияет на рост заболеваемости COVID-19 в России

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что заболеваемость коронавирусом в России растет. Это связано с тем, что младшая возрастная группа является его активными переносчиками, считает врач.

По словам Жемчугова, рост также связан с мутацией коронавируса. Он лучше стал уклоняться от иммунитета.

«Упор в вакцинации был сделан на пожилых, пожилые многие вакцинировались, поэтому там меньше заболеваемость. Стали болеть более молодые и еще более младшая возрастная группа - они являются эффективными разносчиками вируса», - отметил инфекционист, передает ТАСС.

По мнению Жемчугова, рост заболеваемости все равно это будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета, в том числе к текущим обновленным штаммам.

Рост также связан с тем, что вирус мутировал и стал лучше уклоняться от иммунитета, как подчеркнул врач.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что самый неудачный сезон для «знакомства» с коронавирусом – это осень.

Скачок заболеваемости коронавирусом в РФ совпал с традиционным осенним ростом числа пациентов, которые страдают от других респираторных инфекций, в частности, гриппа.