Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказал, что влияет на рост заболеваемости COVID-19 в России

Виктория Ивашечкина
09:17 10.10.2021
По словам специалиста, чаще коронавирусом стала болеть младшая возрастная группа.
Врач рассказал, что влияет на рост заболеваемости COVID-19 в России
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что заболеваемость коронавирусом в России растет. Это связано с тем, что младшая возрастная группа является его активными переносчиками, считает врач.

По словам Жемчугова, рост также связан с мутацией коронавируса. Он лучше стал уклоняться от иммунитета.

«Упор в вакцинации был сделан на пожилых, пожилые многие вакцинировались, поэтому там меньше заболеваемость. Стали болеть более молодые и еще более младшая возрастная группа - они являются эффективными разносчиками вируса», - отметил инфекционист, передает ТАСС.

По мнению Жемчугова, рост заболеваемости все равно это будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета, в том числе к текущим обновленным штаммам.

Рост также связан с тем, что вирус мутировал и стал лучше уклоняться от иммунитета, как подчеркнул врач.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что самый неудачный сезон для «знакомства» с коронавирусом – это осень.

Скачок заболеваемости коронавирусом в РФ совпал с традиционным осенним ростом числа пациентов, которые страдают от других респираторных инфекций, в частности, гриппа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.