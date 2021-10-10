Остались зимовать: Азовское море атаковали тысячи медуз

Жители Ейска стали зрителями необычной картины: тысячи медуз атаковали береговую линию Азовского моря. Туристы сняли на видео необычное явление и предположили, что медузы приплыли зимовать к берегу.

По словам местных жителей, медуз в воде настолько много, что дно невозможно разглядеть. При этом обычно медузы приплывают к берегу в теплое время года, то есть летом. Однако станицу Должанскую они решили посетить в начале октября.



Пользователи Сети отметили, что в этом году в Азовском море действительно очень много медуз. Больше, чем в прошлые годы. Кроме того, приплывать стали голубоватые медузы, которых ранее в районах не видели. Некоторые местные жители отшучиваются, что медузы остались зимовать в теплых краях.

При этом некоторые очевидцы отмечают, что многие медузы, которых прибило к берегу, уже не подают признаков жизни.

В июле в Краснодарском крае тысячи медуз выбросило на побережье Азовского моря.

На кадрах очевидцев видно, как в море находятся полчища медуз, которые не давали отдыхающим купаться.