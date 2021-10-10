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СК начал проверку после гибели актера на сцене Большого театра

Виктория Ивашечкина
08:02 10.10.2021
На месте происшествия работают следователи.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели актера Евгения Кулеша после падения декорации на сцене Большого театра.

«Во время оперного спектакля 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится доследственная проверка», - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, передает ТАСС.

На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Москвы также начала проверку в связи с гибелью актера.

В субботу, 9 октября, произошла трагедия на сцене Большого театра во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов.

Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Погибшим оказался актер Евгений Кулеш.

Ранее коллега актера рассказал, что причиной гибели артиста Евгения Кулеша во время спектакля в Большом театре могла стать его собственная ошибка либо неисправность механизма. По словам актера, правила безопасности могли быть нарушены самим погибшим.

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