СК начал проверку после гибели актера на сцене Большого театра

Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели актера Евгения Кулеша после падения декорации на сцене Большого театра.

«Во время оперного спектакля 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится доследственная проверка», - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, передает ТАСС.

На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура Москвы также начала проверку в связи с гибелью актера.

В субботу, 9 октября, произошла трагедия на сцене Большого театра во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов.

Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Погибшим оказался актер Евгений Кулеш.

Ранее коллега актера рассказал, что причиной гибели артиста Евгения Кулеша во время спектакля в Большом театре могла стать его собственная ошибка либо неисправность механизма. По словам актера, правила безопасности могли быть нарушены самим погибшим.