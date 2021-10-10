Коллега погибшего на сцене Большого театра актера раскрыл подробности трагедии

Причиной гибели артиста Евгения Кулеша время спектакля в Большом театре могла стать его собственная ошибка либо неисправность механизма. Об этом в беседе рассказал коллега актера, который находился с ним на одной сцене.

«Мы сами ничего толком не знаем. То ли он ошибся и не в ту сторону отошел, то ли механизм подвел», - сказал он.

В то же время собеседник издания уточнил, что декорация не упала на сцену, как писали некоторые СМИ, так как в этом случае жертв было бы намного больше.

Он также пояснил, что требования безопасности в театре четко соблюдаются, есть даже специальный человек, который контролирует процесс на сцене. Однако правила безопасности могли быть нарушены самим погибшим, добавил артист.

По его словам, никаких проволочек с оказанием медицинской помощи актеру не было, так как у театра постоянно дежурит скоро.

«Первую помощь и оказать не успели: врачи потрогали его и констатировали смерть. Сказали: "Все уже". Человек погиб мгновенно», - сказал он в беседе с МК.

Трагедия в Большом театре произошла вечером в субботу, 9 октября, во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов. Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Погибшим оказался 37-летний актер Евгений Кулеш.