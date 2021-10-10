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Неизвестный напал с ножом на охранника Apple Store в США после отказа надеть маску

Майя Мусиенко
07:05 10.10.2021
Сообщается, что между сотрудником магазина и злоумышленником разгорелся конфликт.
Неизвестный напал с ножом на охранника Apple Store в США после отказа надеть маску
© Фото: globallookpress
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Неизвестный мужчина нанес множественные ножевые ранения охраннику магазина Apple Store в Нью-Йорке. Об этом сообщает местное подразделение телеканала ABC со ссылкой на полицию. Уточняется, что причиной нападения стало нежелание посетителя надевать защитную маску в магазине.

По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу вечером по местному времени. По предварительной версии, охранник Apple Store при входе сообщил подозреваемому о необходимости надеть защитную маску, однако, получил отказ. По данным полицейских, в ходе ссоры злоумышленник достал «острый предмет» и несколько раз ударил им охранника.

Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время правоохраниетели разыскивают подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Токио мужчина совершил нападение на автомобиль, в котором находился популярный японский режиссер и актер Такэси Китано. По данным японских СМИ, атакующий был вооружен киркой и ножом.

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