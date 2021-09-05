СМИ: мужчина с киркой и ножом атаковал машину Такэси Китано в Токио

Как сообщает пресса, в Токио мужчина совершил нападение на автомобиль, в котором находился популярный японский режиссер и актер Такэси Китано. По имеющейся информации, атакующий был вооружен киркой и ножом.

Инцидент, как указывается, случился 4 сентября в вечернее время недалеко от студии телекомпании TBS. Там режиссер принимал участие в съемках телевизионной передачи. Об этом пишет агентство Kyodo News.

Злоумышленник, согласно СМИ, был на месте задержан правоохранителями. Нападение завершилось без пострадавших. В настоящее время, как пишет агентство, мотивы поступка задержанного выясняются.