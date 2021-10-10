В стране и мире Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником Виктория Ивашечкина По словам президента РФ, Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на эпидемию COVID-19. © Видео: kremlin.ru © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. По словам Путина, Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. «Благодаря вашей ответственной, напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам», - рассказал Путин. Президент России отметил, что аграрный сектор является одним из флагманов российской экономики и он динамично развивается. «Агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим отечественным традициям, внедряет передовые технологии. Его продукция конкурентоспособна и на внутреннем, и на внешнем рынке», - подчеркнул российский лидер. Ранее президент РФ Владимир Путин оценил темпы сбора урожая в России. Это стало возможным эффективной работе аграриев в последние годы, уверен российский лидер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика