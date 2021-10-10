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Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Виктория Ивашечкина
07:32 10.10.2021
По словам президента РФ, Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на эпидемию COVID-19.
© Видео: kremlin.ru © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Российский лидер Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

По словам Путина, Россия сохраняет высокие позиции по сбору урожая зерновых и других культур, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции.

«Благодаря вашей ответственной, напряженной работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая как по зерновым, так и по другим культурам», - рассказал Путин.

Президент России отметил, что аграрный сектор является одним из флагманов российской экономики и он динамично развивается.

«Агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим отечественным традициям, внедряет передовые технологии. Его продукция конкурентоспособна и на внутреннем, и на внешнем рынке», - подчеркнул российский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил темпы сбора урожая в России. Это стало возможным эффективной работе аграриев в последние годы, уверен российский лидер.

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