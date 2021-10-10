Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мясников назвал запретное лекарство при гипертоническом кризе

Виктория Ивашечкина
06:56 10.10.2021
По словам врача, прием ряда средств возможен лишь в больнице под наблюдением врача.
Мясников назвал запретное лекарство при гипертоническом кризе
© Фото: Pexels
Читайте нас на:

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности приема таблеток «под язык» при повышенном артериальном давлении. Врач напомнил, что к таким лекарствам, в частности, относится каптоприл.

«Не снижайте резко давление. У вас криз - все таблетки «под язык» вам запрещены. Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать», - заявил Мясников.

Мясников подчеркнул, что прием таких средств возможен лишь в больнице под наблюдением врача.

«У вас падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. Инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность», - объяснил врач в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, снизить давление поможет отказ от соли, физические нагрузки, отсутствие стрессов.

Ранее Александр Мясников опроверг информацию о том, что таблетки от гипертонии необходимо часто менять, чтобы избежать привыкания. По его словам, если препараты помогают, то следует продолжать их прием.

Также Мясников отметил, что нормы давления по большому счету не существует, поскольку у каждого человека она своя. В качестве еще одного мифа о гипертонии Мясников вспомни запрет на употребление кофе и посещение бани.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:32 В стране и мире
Цискаридзе рассказал о неисправности декорации в Большом театре, которая убила артиста
03:41 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить память после перенесенного COVID-19
21:42 В стране и мире
Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре
19:24 В стране и мире
Видео
Мансарда жилого дома полыхает в историческом центре Петербурга
03:17 В стране и мире
Вирусологи оценили теорию о происхождении COVID-19 из-за мутаций в теле шахтера
Популярное
Названы популярные, но опасные сочетания продуктов
Ученые назвали улучшающий память орех
Психолог назвал два надежных способа отказа от курения
Мясников назвал основные опасности при приеме обезболивающих
СМИ: у Александра Серова диагностировали 75-процентное поражение легких
«Полет нормальный»: опубликованы фото членов «киноэкипажа» на МКС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.