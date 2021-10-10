Мясников назвал запретное лекарство при гипертоническом кризе

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности приема таблеток «под язык» при повышенном артериальном давлении. Врач напомнил, что к таким лекарствам, в частности, относится каптоприл.

«Не снижайте резко давление. У вас криз - все таблетки «под язык» вам запрещены. Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать», - заявил Мясников.

Мясников подчеркнул, что прием таких средств возможен лишь в больнице под наблюдением врача.

«У вас падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. Инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность», - объяснил врач в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, снизить давление поможет отказ от соли, физические нагрузки, отсутствие стрессов.

Ранее Александр Мясников опроверг информацию о том, что таблетки от гипертонии необходимо часто менять, чтобы избежать привыкания. По его словам, если препараты помогают, то следует продолжать их прием.

Также Мясников отметил, что нормы давления по большому счету не существует, поскольку у каждого человека она своя. В качестве еще одного мифа о гипертонии Мясников вспомни запрет на употребление кофе и посещение бани.