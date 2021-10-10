В Израиле нашли элитный туалет возрастом 2700 лет

Недалеко от царского дворца в Иерусалиме археологи раскопали древний туалет, возраст которого составляет около 2700 лет, то есть он относится к эпохе Первого храма.

Ученые утверждают, что это приспособление принадлежало «древнему королевскому поместью», действовавшему в VII веке до нашей эры. Об этом со ссылкой на Управление древностей сообщает издание Times of Israel.

«Частные туалетные кабинки были очень редки в древности, и на сегодняшний день их найдено всего несколько. Фактически только богатые могли позволить себе туалеты», - заявил руководитель раскопок Яаков Биллиг.

Отмечается, что на дне отстойника были найдены фрагменты керамики и костей животных. Археологи полагают, что это поможет узнать им об образе жизни и диете в VII веке до нашей эры.

Ранее в Иерусалиме обнаружили участок стены, который датируется временем создания знаменитого Первого храма.