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В Израиле нашли элитный туалет возрастом 2700 лет

Иван Линдеманн
05:37 10.10.2021
Отмечается, что на дне отстойника были найдены фрагменты керамики и костей животных.
В Израиле нашли элитный туалет возрастом 2700 лет
© Фото: pixabay
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Недалеко от царского дворца в Иерусалиме археологи раскопали древний туалет, возраст которого составляет около 2700 лет, то есть он относится к эпохе Первого храма.

Ученые утверждают, что это приспособление принадлежало «древнему королевскому поместью», действовавшему в VII веке до нашей эры. Об этом со ссылкой на Управление древностей сообщает издание Times of Israel.

«Частные туалетные кабинки были очень редки в древности, и на сегодняшний день их найдено всего несколько. Фактически только богатые могли позволить себе туалеты», - заявил руководитель раскопок Яаков Биллиг.

Отмечается, что на дне отстойника были найдены фрагменты керамики и костей животных. Археологи полагают, что это поможет узнать им об образе жизни и диете в VII веке до нашей эры.

Ранее в Иерусалиме обнаружили участок стены, который датируется временем создания знаменитого Первого храма.

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