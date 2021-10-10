Итальянский ученый рассказал, кто на самом деле открыл Америку

Моряки из Генуи знали об Америке за 150 лет до ее «открытия» Христофором Колумбом. Об этом говорится в исследовании специалиста по средневековой литературе, профессора Миланского университета Паоло Кьеза, опубликованного в журнале Terrae Incognitae.

Ученый расшифровал и детализировал записи монаха Гальванеуса Фламмы, жившего в Милане в 14 веке и связанного с управлявшей городом семьей. Незаконченный труд Cronica universalis, который анализировал Кьеза, датируется 1345 годом и подробно описывает историю мира, начиная с его сотворения.

Согласно ему, названная позднее Америкой земля была известна морякам из Генуи под именем Маркленд/Маркалада. Монах случайно услышал разговоры моряков о коммерческой выгоде этих земель на северо-западе.

«Мы имеем дело с первым упоминанием американского континента, хотя и в зачаточной форме, в районе Средиземноморья», - отметил Кьеза.

По мнению профессора, Маркалада не была определена как новая земля, так как слухи о ней в то время были достаточного расплывчатыми, чтобы найти соответствие в картографических или научных данных, уточняют «Известия».

Ранее испанские ученые заявили о намерении провести генетическую экспертизу останков Колумба. Ожидается, что результаты ДНК-теста закроют вопрос о происхождении знаменитого мореплавателя.