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Итальянский ученый рассказал, кто на самом деле открыл Америку

Анна Касаткина
04:33 10.10.2021
Исследователь расшифровал и детализировал записи монаха Гальванеуса Фламмы, жившего в Милане в 14 веке, и нашел там упоминания о впоследствии названной Америкой земле.
Итальянский ученый рассказал, кто на самом деле открыл Америку
© Фото: flickr
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Моряки из Генуи знали об Америке за 150 лет до ее «открытия» Христофором Колумбом. Об этом говорится в исследовании специалиста по средневековой литературе, профессора Миланского университета Паоло Кьеза, опубликованного в журнале Terrae Incognitae.

Ученый расшифровал и детализировал записи монаха Гальванеуса Фламмы, жившего в Милане в 14 веке и связанного с управлявшей городом семьей. Незаконченный труд Cronica universalis, который анализировал Кьеза, датируется 1345 годом и подробно описывает историю мира, начиная с его сотворения.

Согласно ему, названная позднее Америкой земля была известна морякам из Генуи под именем Маркленд/Маркалада. Монах случайно услышал разговоры моряков о коммерческой выгоде этих земель на северо-западе.

«Мы имеем дело с первым упоминанием американского континента, хотя и в зачаточной форме, в районе Средиземноморья», - отметил Кьеза.

По мнению профессора, Маркалада не была определена как новая земля, так как слухи о ней в то время были достаточного расплывчатыми, чтобы найти соответствие в картографических или научных данных, уточняют «Известия».

Ранее испанские ученые заявили о намерении провести генетическую экспертизу останков Колумба. Ожидается, что результаты ДНК-теста закроют вопрос о происхождении знаменитого мореплавателя. 

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