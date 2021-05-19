Ученые сделают ДНК-тест останков Колумба

Испанские ученые намерены провести генетическую экспертизу останков первооткрывателя Америки Христофора Колумба. Ожидается, что результаты ДНК-теста закроют вопрос о происхождении знаменитого мореплавателя. Об этом говорится в пресс-релизе Университета Гранады, сотрудники которого проведут исследование.

«Христофор Колумб умер 20 мая 1506 года в Вальядолиде, оставив в наследство вопрос, окруженный тайной: его истинное происхождение», - указано в публикации.

Сейчас часть костных останков, приписываемых Колумбу, находится в Гранадском университете, куда попала после извлечения из Севильского кафедрального собора в 2003 году.

Христофор Колумб родился в 1451 году и умер в 1506-м в возрасте 54 лет. Считается, что мореплаватель появился в семье генуэзских ткачей. Однако в последние годы многие историки поставили под сомнение эту теорию, полагая, что первооткрыватель Америки может быть уроженцем ряда регионов Испании, Португалии, Хорватии и даже Польши.