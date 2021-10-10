В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить память после перенесенного COVID-19

Перенесшие коронавирус часто сталкиваются с проблемами памяти, однако способы полностью восстановить когнитивные способности существуют. О них рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, на когнитивные нарушения после перенесенного COVID-19 пациенты жалуются часто, в частности, на проблемы с памятью, снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и совершать обдуманные действия. Степень этих нарушений зависит от состояния человека до инфекции, а также от тяжести перенесенного заболевания. Однако трудности с запоминанием встречаются даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме, отметила Руженцова.

В свою очередь младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина пояснила, что восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно.

«Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше», - сказала она РИА Новости.

Для восстановления памяти применяются различные лекарства и тренировки, рассказала Хавкина. По ее словам, поможет ежедневное разгадывание кроссвордов, запоминание стихов или других текстов, решение математических задач. Мероприятия восстановления для каждого пациента подбираются индивидуально, и среди прочего, скорее всего, будут назначены витаминные комплексы, заключила Хавкина.

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