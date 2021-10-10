Вирусологи оценили теорию о происхождении COVID-19 из-за мутаций в теле шахтера

Версия происхождения COVID-19 из-за мутаций в теле шахтера сомнительна. Так считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Я к этому отношусь скептически. Для ученых важно застолбить ту или иную тему, высказать свою гипотезу. Если она подтвердится - хорошо, не подтвердится - скажут, это была предварительная версия», - сказал ученый РБК.

Такого же мнения придерживается руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он считает, что «у вируса очень сложная и тонкая организация».

Сам ученый считает, что коронавирус мог появиться случайно. Это, вероятно, произошло во время проверки специалистами того, можно ли адаптировать вирус к тому или иному виду.

«Кто-то из исследователей мог заразиться и, не заметив этого, вынести инфекцию из лаборатории», - отметил Чепурнов.

Напомним, что версию о формировании коронавируса в теле шахтера высказал исполнительный директор Bioscience Resource Project Джонатан Латэм. Еще в 2012 году у шести шахтеров, разгребавших остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, медики зафиксировали «похожее на пневмонию» заболевание. Впоследствии трое из них скончались, другие провели в лечебном учреждении до полугода. Год спустя после смертей ученые из города Ухань в том же месте нашли коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.