Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Вирусологи оценили теорию о происхождении COVID-19 из-за мутаций в теле шахтера

Иван Линдеманн
03:17 10.10.2021
Еще в 2012 году у шести шахтеров, разгребавших остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, медики зафиксировали «похожее на пневмонию» заболевание.
Вирусологи оценили теорию о происхождении COVID-19 из-за мутаций в теле шахтера
© Фото: Pixabay
Читайте нас на:

Версия происхождения COVID-19 из-за мутаций в теле шахтера сомнительна. Так считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Я к этому отношусь скептически. Для ученых важно застолбить ту или иную тему, высказать свою гипотезу. Если она подтвердится - хорошо, не подтвердится - скажут, это была предварительная версия», - сказал ученый РБК.

Такого же мнения придерживается руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он считает, что «у вируса очень сложная и тонкая организация».

Сам ученый считает, что коронавирус мог появиться случайно. Это, вероятно, произошло во время проверки специалистами того, можно ли адаптировать вирус к тому или иному виду.

«Кто-то из исследователей мог заразиться и, не заметив этого, вынести инфекцию из лаборатории», - отметил Чепурнов.

Напомним, что версию о формировании коронавируса в теле шахтера высказал исполнительный директор Bioscience Resource Project Джонатан Латэм. Еще в 2012 году у шести шахтеров, разгребавших остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, медики зафиксировали «похожее на пневмонию» заболевание. Впоследствии трое из них скончались, другие провели в лечебном учреждении до полугода. Год спустя после смертей ученые из города Ухань в том же месте нашли коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:42 В стране и мире
Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре
18:44 В стране и мире
Под Калининградом совершил жесткую посадку самодельный летательный аппарат
20:09 В стране и мире
СМИ: человек погиб в Большом театре при падении декорации
19:24 В стране и мире
Видео
Мансарда жилого дома полыхает в историческом центре Петербурга
19:01 В стране и мире
Видео
Погружены во тьму: гид в Ливане рассказала об отключении электричества по всей стране
Популярное
Ученые назвали улучшающий память орех
Мясников назвал основные опасности при приеме обезболивающих
Видео
В Томске пять полицейских машин устроили погоню за трактором
СМИ: у Александра Серова диагностировали 75-процентное поражение легких
«Полет нормальный»: опубликованы фото членов «киноэкипажа» на МКС
Мясников назвал основные опасности при приеме обезболивающих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.