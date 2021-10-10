В минюсте Грузии заявили, что состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили удовлетворительное, жизненные показатели в норме. Об этом сказано в заявлении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии. Также уточняется, что информация в СМИ об ухудшении здоровья Саакашвили не соответствует действительности.

«К этому времени состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное. Специальная пенитенциарная служба разъясняет, что информация, распространенная в СМИ в связи с ухудшением здоровья Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление - 120/90, пульс - 90», - говорится в заявлении министерства в Facebook.

Ранее Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме. По словам личного врача политика Николоза Кипшидзе, здоровье экс-президента Грузии резко ухудшилось. Кипшидзе настаивал на госпитализации Саакашвили.