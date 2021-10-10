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Президент Сербии попросил Путина о самой низкой в Европе цене на газ

Ян Брацкий
22:06 10.10.2021
Александр Вучич отметил, что строительство газопровода «Балканский поток» стало спасением для Сербии в условиях энергетического кризиса.
Президент Сербии попросил Путина о самой низкой в Европе цене на газ
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина о максимально низкой в Европе цене на газ. Об этом сербский лидер рассказал по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.  

«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», - сказал Вучич.

Он также отметил, что строительство газопровода «Балканский поток», в условиях энергетического кризиса, стало настоящим спасением для Сербии. Ранее Вучич объяснил суть газового кризиса в Европе. 

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