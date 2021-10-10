Президент Сербии попросил Путина о самой низкой в Европе цене на газ

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина о максимально низкой в Европе цене на газ. Об этом сербский лидер рассказал по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», - сказал Вучич.

Он также отметил, что строительство газопровода «Балканский поток», в условиях энергетического кризиса, стало настоящим спасением для Сербии. Ранее Вучич объяснил суть газового кризиса в Европе.