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Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 34

Роман Захаров
20:03 10.10.2021
Власти Оренбургской области проводят масштабную кампанию, рассказывающую об опасности алкоголя.
Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 34
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Еще два человека скончались после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 34.

«По состоянию на 19 часов 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались. Двадцать четыре человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, двое в состоянии средней тяжести, семь пострадавших в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.

Местные власти также сообщили, что врачи зафиксировали семь очагов, из которых поступает наибольшее число обращений. Как отметила министр здравоохранения области Татьяна Савинова, «за последние сутки вновь госпитализированные пациенты, в том числе самые тяжелые, поступают только из города Орска».

Кроме того, руководство Оренбургской области решило развернуть активную информационную кампанию, призванную донести до местных жителей, что употребление алкоголя как из пластиковых, так и из стеклянных бутылок является опасным. Сейчас, помимо медиаресурсов, в Орске, где был обнаружен крупный склад с поддельными спиртными напитками, задействованы автомобили с громкоговорителями, а также привлечены около 600 человек для проведения подворовых и подомовых обходов.

Первые сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области появились в ночь на 7 октября. Уже скоро стражи порядка нашли два склада и пункт производства суррогата. Всего было изъято около трех тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

По факту случившегося возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Задержаны десять человек, восемь из которых сейчас находятся под стражей.

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