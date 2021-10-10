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Чуприян осмотрел место падения самолета L-410

Роман Захаров
19:21 10.10.2021
Врио главы МЧС вскоре проведет координационное совещание по вопросу готовности органов управления, сил и средств территориальной РСЧС Татарстана к действиям по предназначению.
Чуприян осмотрел место падения самолета L-410
© Фото: МЧС РФ
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Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян и рабочая группа экстренного ведомства прибыли в Набережные Челны. Сразу после прибытия группа отправилась в Мензелинск, где осмотрела место падения самолета L-410.

«На базе ГУ МЧС России по Республике Татарстан продолжает работать оперативный штаб, на горячую линию поступило более 50 обращений. Психологи МЧС России оказывают экстренную психологическую помощь и информационную поддержку на месте ЧС», - информирует МЧС.

Также, согласно сообщению экстренного ведомства, Чуприян вскоре проведет координационное совещание по вопросу готовности органов управления, сил и средств территориальной РСЧС Республики Татарстан к действиям по предназначению.

Сегодня, 10 октября,  утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу ДОСААФ. В результате инцидента погибли 16 человек, всего на борту воздушного судна находились 23 человека. По одной из версии, причиной случившегося мог стать отказ техники. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

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