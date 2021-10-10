В стране и мире Чуприян осмотрел место падения самолета L-410 Роман Захаров Врио главы МЧС вскоре проведет координационное совещание по вопросу готовности органов управления, сил и средств территориальной РСЧС Татарстана к действиям по предназначению. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян и рабочая группа экстренного ведомства прибыли в Набережные Челны. Сразу после прибытия группа отправилась в Мензелинск, где осмотрела место падения самолета L-410. «На базе ГУ МЧС России по Республике Татарстан продолжает работать оперативный штаб, на горячую линию поступило более 50 обращений. Психологи МЧС России оказывают экстренную психологическую помощь и информационную поддержку на месте ЧС», - информирует МЧС. Также, согласно сообщению экстренного ведомства, Чуприян вскоре проведет координационное совещание по вопросу готовности органов управления, сил и средств территориальной РСЧС Республики Татарстан к действиям по предназначению. Сегодня, 10 октября, утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу ДОСААФ. В результате инцидента погибли 16 человек, всего на борту воздушного судна находились 23 человека. По одной из версии, причиной случившегося мог стать отказ техники. Сейчас на месте ЧП работают следователи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика