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Брат погибшего в Татарстане парашютиста рассказал, когда семье отдадут его тело

Ян Брацкий
18:50 10.10.2021
Среди погибших были опытные парашютисты и инструкторы, совершившие не один десяток прыжков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Тела погибших при крушении самолета в Татарстане парашютистов начнут выдавать родственникам завтра. Сейчас они прибывают в Набережные Челны, где организовано их размещение. Об этом «Звезде» рассказал брат одного из погибших при крушении L-410.

«Завтра будут выдавать тела, в МОРГе будет опознание и повезем его в Ижевск к себе. Ничего пока не знаю. Он опытный парашютист, был инструктором», - рассказал мужчина.

Из 23-х пассажиров самолета L-410, погибли 16 человек. Трагедия произошла этим утром. Самолет одного из местных аэроклубов перестал выходить на связь. Позже стало известно о его крушении.

Предварительной причиной происшествия мог стать отказ техники. По одной из версий, находясь на высоте 70 метров, пилоты сообщили, что левый двигатель воздушного судна отказал, и попросили экстренную посадку.

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