Захарова сообщила, что подозреваемые в краже сотрудники посольства США могли покинуть РФ

Трое сотрудников посольства США, подозреваемых в краже рюкзака у москвича, вероятнее всего, покинули территорию России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Была направлена нота по линии МИД РФ американскому посольству. Было предложено - это традиционная история - либо снять иммунитет и предоставить им возможность поучаствовать в процессе, либо было предписание немедленно покинуть территорию нашей страны. Насколько я понимаю, они воспользовались вторым вариантом», - сказала дипломат.

Инцидент, о котором идет речь, произошел несколько дней назад в одном из баров Москвы. Трое административно-технических работников американского посольства, военнослужащие корпуса морской пехоты США в возрасте от 21 до 26 лет похитили рюкзак у жителя российской столицы. Злоумышленников почти сразу вычислила полиция.

По факту данного происшествия МИД РФ направил американским коллегам ноту с требованием снять с указанных лиц дипломатический иммунитет для проведения с ними следственных действий. В противном случае, отмечали российские дипломаты, подозреваемые должны покинуть территорию России.