В Воронеже всех школьников переведут на дистанционное обучение

Всех школьников в Воронеже со вторника, 12 октября, переводят на удаленный режим обучения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

«Со вторника, 12 октября, в школах города Воронежа вводится дистанционное обучение для всех классов. Дата окончания меры будет определена позже, с учетом складывающейся эпидобстановки», - информирует воронежский кабмин.

Помимо этого, в дистанционный режим переходят все учреждения образования и спортподготовки.

Также в Воронежской области будет сокращено до 21:00 время работы заведений общественного питания.