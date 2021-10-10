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В Воронеже всех школьников переведут на дистанционное обучение

Роман Захаров
16:37 10.10.2021
Также в Воронежской области будет сокращено время работы заведений общественного питания.
В Воронеже всех школьников переведут на дистанционное обучение
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Всех школьников в Воронеже со вторника, 12 октября, переводят на удаленный режим обучения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

«Со вторника, 12 октября, в школах города Воронежа вводится дистанционное обучение для всех классов. Дата окончания меры будет определена позже, с учетом складывающейся эпидобстановки», - информирует воронежский кабмин.

Помимо этого, в дистанционный режим переходят все учреждения образования и спортподготовки.

Также в Воронежской области будет сокращено до 21:00 время работы заведений общественного питания.

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