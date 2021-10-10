Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Оперный певец Диденко рассказал о моменте трагедии на сцене Большого театра

Анна Назайкина
15:23 10.10.2021
Ранее стало известно, что актер погиб во время спектакля-оперы «Садко», его ударила по голове декорация.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Читайте нас на:

Российский оперный певец Николай Диденко в момент трагедии в Большом театре находился в гримерной, он услышал крики, после чего спектакль остановили. Об этом артист рассказал в беседе со «Звездой.

«Я в этом время был в гримерке. Шел спектакль, начало спектакля, и крики “Стоп, стоп, стоп!”. Все остановились», - рассказал он.

В субботу, 9 октября, произошла трагедия на сцене Большого театра во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов. Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Погибшим оказался актер Евгений Кулеш.

Коллега актера рассказал, что причиной его гибели во время спектакля могла стать его собственная ошибка, либо неисправность механизма. По словам актера, правила безопасности могли быть нарушены самим погибшим.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели актера Евгения Кулеша. На месте происшествия продолжают работать следователи. Прокуратура Москвы также начала проверку в связи с гибелью актера.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.