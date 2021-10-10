Оперный певец Диденко рассказал о моменте трагедии на сцене Большого театра

Российский оперный певец Николай Диденко в момент трагедии в Большом театре находился в гримерной, он услышал крики, после чего спектакль остановили. Об этом артист рассказал в беседе со «Звездой.

«Я в этом время был в гримерке. Шел спектакль, начало спектакля, и крики “Стоп, стоп, стоп!”. Все остановились», - рассказал он.

В субботу, 9 октября, произошла трагедия на сцене Большого театра во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов. Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Погибшим оказался актер Евгений Кулеш.

Коллега актера рассказал, что причиной его гибели во время спектакля могла стать его собственная ошибка, либо неисправность механизма. По словам актера, правила безопасности могли быть нарушены самим погибшим.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели актера Евгения Кулеша. На месте происшествия продолжают работать следователи. Прокуратура Москвы также начала проверку в связи с гибелью актера.