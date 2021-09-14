В Центральном военном госпитале Праги сообщили о госпитализации президента Земана

В Центральном военном госпитале Праги сообщили о госпитализации президента Чехии Милоша Земана. Он прибыл туда в 11.00 по местному времени в сопровождении супруги Иваны.

В госпитале не исключили, что госпитализация может оказаться длительной. Ранее чешский лидер уже наблюдался у врачей госпиталя во время восстановительной терапии. Об этом сообщает издание Pravo.

Отметим, у Земана диагностированы невропатия ног и сахарный диабет. В связи с неудовлетворительным состоянием здоровья он вынужден был прибегнуть к инвалидному креслу, чтобы передвигаться.