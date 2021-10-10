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Коллега погибшего при крушении L-410 парашютиста оценил его навыки

Анна Назайкина
13:56 10.10.2021
В результате ЧП погибло 16 человек, 11 октября было объявлено в Татарстане днем траура.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Пассажир разбившегося в Татарстане самолета L-410 Олег Кублицкий обучал прыжкам с парашюта поступающих на службу в ВДВ. Об этом «Звезде» рассказал его коллега Павел Елизарьев.

«Отличным человеком был. Можете посудить сами, если ему доверяло государство людей, которых в ВДВ забирали обучать. Он занимался первоначальным обучением прыжкам с парашютов. После этого люди уходили в войска. Поэтому профессионал с большой буквы», - поделился воспоминаниями он.

В воскресенье утром, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу. По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 23 человека.

Впоследствии стало известно о крушении воздушного судна. В результате ЧП погибло 16 человек. Предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники. Следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия. 11 октября объявлено в Татарстане днем траура.

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