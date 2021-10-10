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В работе «Вконтакте» произошел сбой

Анна Назайкина
13:13 10.10.2021
Было зарегистрировано более пятисот отчетов о неполадках.
В работе «Вконтакте» произошел сбой
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, однако в настоящий момент проблемы в функционировании сервиса удалось устранить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Все исправили», - сообщили агентству.

Ранее портал Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов, передавал о жалобах российских пользователей на работу социальной сети. Тогда было зарегистрировано 513 отчетов о сбоях в работе «ВКонтакте».

В понедельник, 4 октября, в разных странах мира в работе Instagram, Facebook, WhatsАpр, а также российских сервисов, включая «ВКонтакте», произошел серьезный сбой. Для Facebook он стал крупнейшим за все годы существования соцсети.

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