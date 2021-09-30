«Локомотив» уступил «Лацио» в матче Лиги Европы

Игроки московского футбольного клуба «Локомотив» потерпели поражение в выездном матче с римским «Лацио» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра прошла в итальянской столице и окончилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Авторами двух голов на встрече группы Е стали Тома Башич и Патрисио Габаррон, забившие мяч в ворота соперников на 13-й и 38-й минуте игры соответственно.

В следующем туре группового этапа футбольной Лиги российский клуб 21 октября выйдет на поле против турецкого «Галатасарая» в Москве.