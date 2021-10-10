Создатель беспилотника с ИИ «Гром» рассказал о его возможности самообучаться

Новый беспилотник «Гром» будет оснащен искусственным интеллектом и сможет работать не только вместе с пилотируемой авиацией, но и полностью автономно. При этом ИИ будет обладать функцией самообучаемости, за которой будут следить и тестировать. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал генеральный конструктор компании «Кронштадт» Николай Долженков.

«ИИ позволяет «Грому» работать в автономных операциях. То есть, он сам может думать, и это главная его отличительная черта. Это абсолютный робот, управление оператором этим самолетом лежит только на верхнем уровне. Он ему может даже голосом ставить задачу. Все остальные функции выполняет сам самолет. Такие широкие функции будут вводиться поэтапно, по мере достижения необходимого уровня надежности и апробированности программного обеспечения, и, кстати сказать, как функции самообучаемости, чтобы не повторять ошибок», - объяснил конструктор.

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