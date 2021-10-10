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Конструктор рассказал о возможностях пункта управления БПЛА «Охотник»

Владимир Расходчиков
10:59 10.10.2021
Программное обеспечение отечественной разработки позволяет беспилотнику С-70 «Охотник» вести работу и передавать данные из любой точки мира.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Наземный пункт управления беспилотниками среднего и тяжелого типа может получать данные от БПЛА «Охотник» из любой точки мира вне зависимости от их типа: видео, фото, графики и карты. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал главный конструктор компании «Кронштадт» Денис Евстафьев.

«Данный пункт управления позволяет осуществлять планирование, подготовку летательного аппарата, проверку и управление миссией в ходе полета. На экранах вы можете наблюдать трехмерную картографию, которая выполнена на базе отечественного программного обеспечения. Осуществляется покрытие на весь земной шар, могут выводиться морские карты, могут выводиться векторные карты. Ограничения по точке работы не существует - весь земной шар», - заявил Евстафьев.

Смотрите новый выпуск программы «С-70. Беспилотник "Охотник". Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете о технологии изготовления БПЛА «Охотник», что его роднит с Су-57, увидите ранее недоступные для прессы кадры производства дрона. Также вас ждет премьера: новые, прежде неизвестные, ударные беспилотники и новый класс дронов - роботов, способных взять на себя функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

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