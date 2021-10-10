Конструктор рассказал о возможностях пункта управления БПЛА «Охотник»

Наземный пункт управления беспилотниками среднего и тяжелого типа может получать данные от БПЛА «Охотник» из любой точки мира вне зависимости от их типа: видео, фото, графики и карты. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал главный конструктор компании «Кронштадт» Денис Евстафьев.

«Данный пункт управления позволяет осуществлять планирование, подготовку летательного аппарата, проверку и управление миссией в ходе полета. На экранах вы можете наблюдать трехмерную картографию, которая выполнена на базе отечественного программного обеспечения. Осуществляется покрытие на весь земной шар, могут выводиться морские карты, могут выводиться векторные карты. Ограничения по точке работы не существует - весь земной шар», - заявил Евстафьев.

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