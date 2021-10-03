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У «руля»: кадры изнутри наземного пункта управления ударным беспилотником С-70 «Охотник»

Егор Левин
15:10 03.10.2021
Экипаж управления опытным образцом контролирует во время испытаний все параметры работы летательного аппарата.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опытный образец ударного БПЛА С-70 «Охотник» на данный момент еще не оснащен автономной автоматикой, поэтому тренировочные полеты и иные движения осуществляет за счет ручного управления. Для этого на полигоне в Ахтубинске обустроен НПУ - небольшой контейнер, наземный пункт управления с тремя членами «экипажа».

Они контролируют все параметры работы С-70, в том числе видеокамеры, передающие изображение с него, и управляют. Когда он достигнет высшей степени самостоятельности, они будут контролировать всю его работу, не вмешиваясь.

«Он знает, какая должна быть скорость, он ее сам автоматически контролирует, и в этом режиме выполняет свою функцию полностью автоматически», - рассказал «Военной приемке» главный конструктор С-70 Сергей Бибиков.

Смотрите первую часть рассказа о тяжелом, реактивном, но тихом и незаметном новейшем ударном беспилотнике С-70 «Охотник» в новом выпуске «Военной приемки» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. Съемочная группа побывала на закрытом испытательном аэродроме Минобороны России и проследила за очередными тестами перспективного БПЛА. Испытания системы управления, технология дистанционного пилотирования и впервые знакомство с командой молодых конструкторов - все это в новом выпуске «Военной приемки».

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