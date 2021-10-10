Семь пострадавших извлекли из потерпевшего крушение L-410 в Татарстане

МЧС сообщает, что семь пострадавших извлекли из потерпевшего крушение самолета L-410 в Татарстане.

Ранее в ведомстве сообщили, что в 9:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинске.

В МЧС подчеркнули, что на борту упавшего самолета L-410 были 23 человека. Сейчас на месте крушения ведутся спасательные работы, деблокированы три человека.

Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация о том, что в результате трагедии в Мензелинске 19 человек погибли, еще трое пострадали.