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В Раде оценили возможность встречи Путина и Зеленского цитатой из «12 стульев»

Майя Мусиенко
10:00 10.10.2021
В Кремле отмечают, что принадлежность Крыма не может быть темой переговоров президентов.
В Раде оценили возможность встречи Путина и Зеленского цитатой из «12 стульев»
© Фото: KPA, Globallookpress
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, выступая в эфире телеканала «Украина 24», ответил на вопрос о встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

Обращаясь к парламентарию, ведущий программы спросил, как встреча двух лидеров может состояться, если Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва настаивает на  обсуждении проблем двусторонних отношений между странами.

«Вы знаете, в "Двенадцати стульях" замечательный монтер говорил, что консенсус – это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или Вам это поручат – мы с Вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то, и второй тоже», — ответил Рабинович.

По мнению депутата, власти Украины должны отказаться от «глупых решений», которые препятствуют проведению саммита. Он также указал на «тупую» антироссийскую риторику, которая мешает улучшению отношений между государствами. Парламентарий подчеркнул, что власть и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль контактирует с офисом украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы наметить перечень вопросов для встречи лидеров двух государств, однако понимание по ней пока отсутствует.

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