Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Подмосковье

Пожарным удалось локализовать пожар на нефтебазе в Подмосковье. Локализация произошла на площади 300 квадратных метров, сообщили в МЧС.

В результате инцидента на территории нефтебазы в Рузском районе разлилось топливо. Площадь разлива, по данным источника в экстренных службах, составляет около тысячи квадратных метров.

По последним данным, открытое горение также удалось ликвидировать.

Ранее стало известно, что на место тушения пожара на нефтебазе в Подмосковье был отправлен пожарный поезд. Известно, что точкой возгорания стал резервуар с тридцатью тоннами топлива