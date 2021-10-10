Пожарный поезд направили к месту возгорания на подмосковной нефтебазе
На нефтебазе горит резервуар с тридцатью тоннами топлива.
© Фото: Подслушано Руза vk
Пожарный поезд направили к месту тушения пожара на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья. Об этом сообщили в региональном главке МЧС РФ.
«К месту пожара на территории нефтебазы направлен пожарный поезд», - цитирует сообщение ТАСС.
На нефтебазе горит резервуар с тридцатью тоннами топлива. На месте работают пожарные подразделения, информации о пострадавших не поступало.